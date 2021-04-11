Бомжа, укравшего телефон у жителя Карелии, нашли в Москве

Полицейские раскрыли кражу телефона в Медвежьегорске, сообщили в МВД Карелии.

В медвежьегорскую полицию поступило заявление от 37-летнего жителя города. У него пропал мобильный телефон стоимостью более 6 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина проводил время с приятелями – они распивали спиртное в гараже. Не рассчитав дозу алкоголя, он заснул, а когда проснулся, не нашел своего гаджета.

Полицейские установили, что к преступлению причастен один из участников компании - 34-летний мужчина без определенного места жительства. Он подозревался еще в ряде имущественных преступлений, в связи с чем был объявлен в розыск. Найти его удалось в Москве, в настоящее время он доставлен полицейскими в Медвежьегорск.

Мужчина признался, что забрал мобильный потерпевшего, чтобы им пользоваться, однако, в дальнейшем обменял его у знакомого на другой телефон. Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.

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