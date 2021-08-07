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Борцам с лесными пожарами в Карелии выделят бесплатные билеты на фестиваль Ruskeala Symphony

Новости. Культура
15:48, 10 Августа 2021
фото: © Правительство Карелии

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Жителей Карелии, принимавших участие в тушении лесных пожаров в республике, поощрят билетами на музыкальный фестиваль.

Уже в эти пятницу и субботу в горном парке «Рускеала» пройдет Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Программа фестиваля начнется 13 августа вечерним концертом, а продолжат ее целых девять концертов, которые будут идти весь день в субботу 14 августа. Как обычно, под открытым небом в горном парке выступят выдающиеся российские музыканты и исполнители, сообщается на сайте правительства республики.

Как и прежде, цены на фестиваль доступные, предусмотрены большие скидки для льготных категорий зрителей. Так, билет без льгот и без отдельного места на концерт первого дня стоит 800 руб., на все девять концертов второго дня — 1300 рублей. Зрители получают возможность посетить горный парк, а вместе с ним и несколько концертов. Дети до 6 лет включительно, ветераны, военной службы и боевых действий, инвалиды первой группы (и одно сопровождающее их лицо) получают билет бесплатно.

Также в этом году часть билетов будет выделена бесплатно для детей-сирот, для их сопровождающих, а также в качестве поощрения — людям, принимавшим участие в недавнем тушении лесных пожаров в Карелии.

На брифинге, прошедшем накануне фестиваля, заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник призналась, что у организаторов было много сомнений, проводить ли фестиваль в этом году. Однако огромная популярность фестиваля у жителей республики и гостей Карелии требует того, чтобы он состоялся. Кроме того, к настоящему времени 34% взрослого населения Карелии прошли вакцинацию, что внушает осторожный оптимизм.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы обезопасить и зрителей, и участников мероприятия, поэтому необходимо будет выполнять ряд требований. Входной билет не является единственным документом, который позволить принять участие в фестивале», — предупредила Лариса Подсадник.

Напомним, организаторы приняли решение ввести «противоковидные» ограничения на вход для взрослых зрителей старше 18 лет. Посетителям Рускеалы при входе на фестиваль необходимо предъявить один из документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19; или документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19 (если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев); или справку об отрицательном анализе на COVID-19, полученную не ранее чем за три дня (72 часа) до мероприятия. Зрителям во время нахождения на территории горного парка нужно будет соблюдать масочный режим.

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