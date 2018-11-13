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Новости. Общество
13:39, 13 Ноября 2018
фото: Валерий Поташов

Борцы с "Невским пассажем" попытались "достучаться" до президентской вертикали

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Главный федеральный инспектор по Карелии намерен поднять вопрос о сносе незаконной пристройки в Петрозаводске перед главным судебным приставом страны.

Жильцы многоквартирного дома по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, которые на протяжении нескольких лет безуспешно добиваются исполнения судебного решения о сносе торговой пристройки "Невский пассаж", встретились 13 ноября с главным федеральным инспектором по Республике Карелия Иваном Сивиным. По словам одного из самых активных борцов с "Невским пассажем" Михаила Гошкиева, они решили "достучаться" до президентской вертикали, потому что ни одна властная структура в стране не предпринимает никаких шагов по исполнению вердикта суда.

Как сообщил Гошкиев, никаких решений на встрече также не принято. Однако главный федеральный инспектор по Республике Карелия пообещал борцам с "Невским пассажем" обратиться к руководителю Федеральной службы судебных приставов с тем, чтобы ФССП исполнила то, что должна было сделать еще до 1 июля 2014 года. Кроме того, представитель президента запросил у жильцов многоквартирного дома копии документов, на основании которых борцы с "Невским пассажем" требуют сноса пристройки.

Напомним, еще в сентябре 2013 года городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть "Невского пассажа", а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил этот вердикт в силе. Однако к демонтажу незаконной пристройки до сих пор никто не приступил. Более того, в феврале 2016 года тогдашний главный судебный пристав России, а ныне глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.

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Комментарии

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эдуард3
2018-11-13 15:43:32
Пассажи ....

То, что происходит с Пассажем и есть иллюстрация пассажа в котором сейчас находится общество....
Ожидать сдвигов не приходится, так как при любом исходе для всех сторон это будет свой пассаж...' Недавно один из Пассажей показали с поеданием крабов, и сказали, что таких пассажей тьма тьмущая, но все четко понимаем, что на этом пассаже и закончится не начавшаяся борьба с пассажами.
Но иногда случаются среди пассажей сбои и тогда те кто делали пассаж оказываются в закрытом пассаже, но посеянными пассажами дела продолжаются принося даже и там неплохие доходы, так как другие пассажи снаружи их поддерживают.
Идет , как бы круговорот пассажей - который загоняет всех, кто не участвует в пассажах в глубокую ..... , глубокий пассаж ........
Резина будет тянуться до тех пор, пока те кто создает пассажи
будут знать,что живут там, где против одного пассажа есть другой.


Кирюха непутёвый
2018-11-13 15:24:57
Зачем обращаться было к фед. инспектору , если он не наделён властными полномочиями , да и как то не активен мягко сказать. :)
zanoza
2018-11-13 15:05:53
Всё закончится тем,что ФСССП спустит обращение в республиканскую ССП,а та даст ответ,что денег на снос пассажа нет.Наверняка в бездефицитный бюджет города снос этого злополучного объекта не заложен.Гнилая судебная система не может обеспечить исполнение решений судов! Зачем нам спрашивается эта служба судебных приставов.Кормим армию бездельников!
кир
2018-11-13 14:10:58
На халяву не удалось получить деньги. Запускают второй круг.
Саныч
2018-11-13 14:37:14
кир, о деньгах вопрос не стоит.
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