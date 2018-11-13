Борцы с "Невским пассажем" попытались "достучаться" до президентской вертикали

Главный федеральный инспектор по Карелии намерен поднять вопрос о сносе незаконной пристройки в Петрозаводске перед главным судебным приставом страны.

Жильцы многоквартирного дома по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, которые на протяжении нескольких лет безуспешно добиваются исполнения судебного решения о сносе торговой пристройки "Невский пассаж", встретились 13 ноября с главным федеральным инспектором по Республике Карелия Иваном Сивиным. По словам одного из самых активных борцов с "Невским пассажем" Михаила Гошкиева, они решили "достучаться" до президентской вертикали, потому что ни одна властная структура в стране не предпринимает никаких шагов по исполнению вердикта суда.

Как сообщил Гошкиев, никаких решений на встрече также не принято. Однако главный федеральный инспектор по Республике Карелия пообещал борцам с "Невским пассажем" обратиться к руководителю Федеральной службы судебных приставов с тем, чтобы ФССП исполнила то, что должна было сделать еще до 1 июля 2014 года. Кроме того, представитель президента запросил у жильцов многоквартирного дома копии документов, на основании которых борцы с "Невским пассажем" требуют сноса пристройки.

Напомним, еще в сентябре 2013 года городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть "Невского пассажа", а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил этот вердикт в силе. Однако к демонтажу незаконной пристройки до сих пор никто не приступил. Более того, в феврале 2016 года тогдашний главный судебный пристав России, а ныне глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.