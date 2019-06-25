Борцы с "Невским Пассажем" предложили следователям разобраться с бездействием должностных лиц

Иск судебных приставов о прекращении исполнительного производства в отношении торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске ставит под сомнение конституционный принцип исполнения судебного решения.

Об этом заявил через своего адвоката один из борцов с пристройкой Михаил Гошкиев, выступая 25 июня в городском суде, где рассматривается иск.

По словам Гошкиева, судебные приставы на протяжении нескольких лет не предпринимали никаких мер по исполнению решения Петрозаводского суда о сносе пристройки, а нынешний иск - это очередная попытка ревизии судебного вердикта, который приставы обязаны исполнить по закону.

Гошкиев обратил внимание участников заседания на решение арбитражного суда, который фактически признал незаконным строительство торговой пристройки. Этот объект так и не был введён в эксплуатацию, однако, как отметил Михаил Гошкиев, торговля на территории пристройки шла даже после вступления решения суда о сносе в законную силу.

Как полагает Гошкиев, в бездействии должностных лиц необходимо разбираться следственным органам. По его мнению, причиной этого бездействия является коррупция.

Напомним, в сентябре 2013 года городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть "Невского пассажа", а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил решение в силе. Однако к демонтажу незаконной пристройки до сих пор никто не приступил.

В 2016 году глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем".

В апреле 2015 года двое ветеранов Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов пришли в здание правительства Карелии и положили на стол секретарю в вестибюле свои медали, которые им вручили в честь 70-летия Победы, в знак протеста бездействию властей по сносу незаконно возведенной пристройки "Невский Пассаж".

Как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.

Весной 2019 года управление федеральной службы судебных приставов по Карелии направило в суд иск о прекращении исполнительного производства в пристройки "Невский пассаж" в связи с невозможностью исполнить решение суда.