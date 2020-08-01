"Боше-парк" открыт в ТРК ЛОТОС PLAZA

С сегодняшнего дня семейный активити-комплекс "Боше-Парк" вновь открыт и приглашает в гости своих маленьких друзей и их родителей.

Здесь очень долго ждали встречи с вами и невероятно соскучились, поэтому в честь этого грандиозного события стоимость безлимитных билетов снижена.



В выходные дни – 500 рублей, в будни – 350 рублей. Подробности и сроки проведения акции можно уточнить в официальной группе "Боше-парк" Петрозаводск, на сайте http://www.boshe-park.ru/ или по телефону 670-600

До встречи в "Боше-Парке"!

ТРК ЛОТОС PLAZA, Лесной проспект, 47A, первый этаж, вторая очередь.

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