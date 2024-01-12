Браконьер едва не попал в тюрьму за вылов 20 голов лосося и кумжи

Мужчина потерял крупную сумму, лодку, мотор и все снасти, но остался на свободе.

Карельская природоохранная прокуратураподдержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Прионежского района. Мужчину признали виновным в браконьерстве.

Установлено, что в октябре 2022 года в акватории Онежского озера житель республики с помощью сетей без специального разрешения поймал 19 судаков и более 20 рыб породы «лосось» и «кумжа». Ущерб превысил 900 тысяч рублей.

Мужчина полностью возместил причиненный ущерб, поэтому суд освободил его от уголовной ответственности и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.



Также в доход государства у него конфисковали дорогостоящие орудия лова – катер, лодочный мотор, эхолоты и навигатор, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.