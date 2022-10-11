Браконьер в Карелии наловил рыбы в местах нереста на 125 тысяч рублей

Житель Питкяранты стал фигурантом уголовного дела, поймав в сети пять штук кумжи, лосося и щуки.

В Отделении МВД России по Питкярантскому району возбуждено уголовное дело за вылов рыбы в местах нереста. Его фигурант — 50-летний местный житель. Рыбака задержали, когда тот приехал проверить установленные ранее сети, рассказали в МВД Карелии.

По версии полиции, мужчина ловил рыбу, в том числе ценных лососевых пород, в местах нереста и на миграционных путях к ним. При этом разрешительных документов на ловлю он не имел. Полицейские изъяли орудия лова, более 120 метров сетей, лодку и незаконную добычу: три экземпляра кумжи, по одному — лосося и щуки. Подозреваемый признал вину и обязался возместить ущерб, который превысил 125 000 рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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