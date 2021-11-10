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Браконьера оштрафовали на 1,6 млн рублей за вылов краба

Новости. Общество
12:07, 10 Ноября 2021
фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

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Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона заставила оплатить ущерб, причиненный незаконным выловом камчаткого краба в Мурманской области.

Как сообщили в ведомстве, военный прокурор направил в суд иск к жителю Мурманской области о возмещении ущерба, причиненного государству в результате незаконной добычи крупной партии камчатского краба.

Поводом стали результаты проведенной прокурорской проверки. В прошлом году пограничники в Мурманской остановили мужчину, у которого обнаружили конечности около 240 особей краба, добыча которого в Российской Федерации запрещена. Нарушитель был привлечен к административной ответственности. Но ущерб, нанесенный государству не был возмещен.

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона в суде доказала, что действия браконьера нанесли ущерб свыше 1,6 млн рублей. Хотя мужчина заявил, что он якобы купил краба у неизвестного в Мурманской области, рассказали «Столице на Онего» в прокуратуре.

Суд взыскал с правонарушителя по иску военной прокуратуры 1,6 млн рублей.

Ранее в Петрозаводске военная прокуратура закрыла сайты, пропагандировавшие криминальную идеологию.

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