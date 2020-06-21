890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин наградил 10 врачей Карелии орденом Пирогова 6
Сегодня 06:40
ГИБДД рассказала подробности происшествия под Петрозаводском, где горит грузовик
Сегодня 14:52
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПАРАД ПОБЕДЫ 30 СЕНТЯБРЯ, БУТАФОРСКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ - НЕТ И ПЕРЕСМОТР ДЕЛА О ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА СЯМОЗЕРЕ
21.06.2020 19:00
"В Сортавале воцарилось безвластие, в городе нет руководителя" 11
Сегодня 12:58
Жители Карелии попались на незаконной ловле 22 особей рыб (ФОТО) 1
Сегодня 11:50
Посетитель автовокзала Петрозаводска сообщил Парфенчикову о нарушении "масочного режима" 13
Сегодня 09:06

Браконьера оштрафовали за ловлю рыбы в приграничном районе Карелии

Новости. Общество
17:20, 22 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Хованов
Загрузка...

Нарушителя задержали в Лоухском районе, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Карелии.

Житель пгт Пяозерский, несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, ловил рыбу на реке Понча в период запрета на любительское и спортивное рыболовство.

Запрет в данной приграничной реке действует с 10 мая по 30 октября.

Нарушителя оштрафовали.

Пограничное управление напоминает гражданам, что при посещении приграничных районов Республики Карелия с целью туризма, рыбалки, сбора дикоросов и т.п., следует заблаговременно получать информацию о прохождении пограничной зоны, правилах пребывания в ней, а также информацию о правилах рыболовства на приграничных водоемах.

Ранее в Карелии браконьеров оштрафовали, несмотря на попытки скрыть следы преступления.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-22 17:27:13
Штрафовать нещадно надобно. Рублем бить, ибо по-другому не понимают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 20
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
Сегодня 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»