Браконьера оштрафовали за ловлю рыбы в приграничном районе Карелии

Нарушителя задержали в Лоухском районе, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Карелии.

Житель пгт Пяозерский, несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, ловил рыбу на реке Понча в период запрета на любительское и спортивное рыболовство.



Запрет в данной приграничной реке действует с 10 мая по 30 октября.



Нарушителя оштрафовали.



Пограничное управление напоминает гражданам, что при посещении приграничных районов Республики Карелия с целью туризма, рыбалки, сбора дикоросов и т.п., следует заблаговременно получать информацию о прохождении пограничной зоны, правилах пребывания в ней, а также информацию о правилах рыболовства на приграничных водоемах.

Ранее в Карелии браконьеров оштрафовали, несмотря на попытки скрыть следы преступления.