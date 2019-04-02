Браконьеров из Петрозаводска будут судить за вылов рыбы на треть миллиона рублей

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении двух жителей Петрозаводска по уголовному делу о незаконном вылове рыбы более чем на 340 тысяч рублей, сообщает ведомство.

Петрозаводчане обвиняются в незаконном вылове рыбы по предварительному сговору с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов.

По версии следствия, в декабре 2018 года мужчины незаконно выловили жаберными сетями на Сямозере 100 экземпляров судака, 19 лещей и одну щуку.

Ущерб составил более 340,9 тысячи рублей.

При задержании у браконьеров были изъяты рыба и запрещенные орудия лова - три жаберные сети общей длиной 80 метров.

Свою вину в преступлении обвиняемые признали в полном объеме и возместили причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.