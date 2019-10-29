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Новости. Криминал
08:50, 29 Октября 2019
фото: ©МВД Карелии

Браконьеров, убивших в Карелии трех беременных лосих, осудили

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Мужчинам назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, в ночь на 12 апреля внимание экипажа ДПС, который патрулировал районную автодорогу, привлек отечественный автомобиль. В рамках проверочных мероприятий был досмотрен багажник, где было обнаружено свыше 200 кг мяса лося.

В запрещенный для охоты период двое мужчин, 30-ти и 45-ти лет, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя снегоходы, выследили в лесном массиве стадо животных. Мужчины застрелили трех самок лося, каждая из которых вынашивала по два эмбриона, причинив государству особо крупный ущерб на общую сумму 240 тысяч рублей.

В ночное время автомобиль нарушителей, в котором они перевозили часть разделанных туш лосей, был остановлен на одной из дорог общего пользования сотрудниками ДПС ГИБДД, выявившими совершенное преступление.

По ходатайству подсудимых уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал злоумышленников виновными в совершении указанного преступления, определив наказание в виде штрафов в размере 400 тысяч рублей.

В целях исполнения назначенного наказания в виде штрафа наложен арест на автомобили осужденных, конфисковано изъятое у них огнестрельное оружие.

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