Браконьеры в Карелии попались на ловле редкой рыбы

Нарушители попались на ловле семги при помощи самодельных "катюш", сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Так, за минувший месяц при патрулировании устья реки Кемь полицейские установили 10 правонарушителей в возрасте от 29 до 50 лет.

Несмотря на действующий круглогодичный запрет на лов рыбных ресурсов в данном водоеме, являющимся местом нереста семги, жители Кемского района ловили рыбу.



При приближении полицейских, браконьеры пытались избавиться от орудий преступлений: обрезали самодельные снасти и выбрасывали их в реку.



Возбуждены административные производства.



Восемь из них уже признаны виновными и оштрафованы.