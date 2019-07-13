"Брата моей бабушки убили не финские оккупанты, а сотрудники НКВД"

Валерий Поташов размышляет о тех, кому не нужна вся правда о советском терроре.

Работая репортером Карельского радио, я приехал в октябре 1997 года на первый День памяти, организованный научно-исследовательским центром "Мемориал" в урочище Сандармох, где были обнаружены массовые захоронения жертв сталинских репрессий. До сих пор помню жуткий озноб, охвативший меня в сумеречном осеннем лесу, где над десятками расстрельных ям мерцали огоньки поминальных свечей. Что-то как будто подсказало мне, что страшное место под Медвежьегорском связано и с моей семьей, и я поделился своими ощущениями с Юрием Дмитриевым, который не только листал дела расстрелянных, но и своими руками доставал их останки из безвестных могил. Спустя какое-то время он позвонил мне и сообщил, что матрос из деревни Шижня Иван Суворов, действительно, казнен в Сандармохе.

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