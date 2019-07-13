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Новости. Общество
10:00, 13 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

"Брата моей бабушки убили не финские оккупанты, а сотрудники НКВД"

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Валерий Поташов размышляет о тех, кому не нужна вся правда о советском терроре.

Работая репортером Карельского радио, я приехал в октябре 1997 года на первый День памяти, организованный научно-исследовательским центром "Мемориал" в урочище Сандармох, где были обнаружены массовые захоронения жертв сталинских репрессий. До сих пор помню жуткий озноб, охвативший меня в сумеречном осеннем лесу, где над десятками расстрельных ям мерцали огоньки поминальных свечей. Что-то как будто подсказало мне, что страшное место под Медвежьегорском связано и с моей семьей, и я поделился своими ощущениями с Юрием Дмитриевым, который не только листал дела расстрелянных, но и своими руками доставал их останки из безвестных могил. Спустя какое-то время он позвонил мне и сообщил, что матрос из деревни Шижня Иван Суворов, действительно, казнен в Сандармохе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-13 11:11:11
Смешной этот Поташов. Финские оккупанты по определению этого персонажа не расстреляли бы, ибо весьма ценный кадр для них : воевал на стороне белогвардейцев под руководством Антанты против большевиков. Не исключено, что принимал участие в расстрелах. Потом залег в спящей контрреволюционной ячейке пока не выявили. А иначе бы с большим удовольствием прислуживал сельским старостой или надсмотрщиком в концлагере на оккупированных территориях. Совецкая власть вовремя разоблачила врага народа. Нынешние либерасты тоже готовы галифе лизать солдатам НАТО, лишь бы Родине нагадить. Это у них в генах заложено.
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