890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель в наркотическом опьянении возил пассажиров по Петрозаводску 3
Сегодня 17:02
Стало известно, какие звезды выступят на юбилее Карелии 3
Сегодня 14:36
Власти Петрозаводска рассказали, куда сдать стекло на переработку 5
Сегодня 13:10
Снегопад обрушится вечером на Карелию 3
Сегодня 12:58

Брата Ники Минаж посадили на 25 лет за изнасилование ребенка

Новости. Общество
19:10, 28 Января 2020
фото: © instagram.com/nickiminaj
Загрузка...

Джелани Мараж признан виновным в неоднократных изнасилованиях своей 11-летней падчерицы в 2015 году.

Брата известной американской певицы Ники Минаж приговорили к четверти века лишения свободы. Он будет отбывать срок в нью-йоркской тюрьме, пишет Cosmopolitan.

Мужчине предъявили обвинения еще в апреле 2016 года. Впервые он предстал перед судом в ноябре 2017 года. Адвокаты уверяли, что дело сфабриковано и является инструментом в схеме вымогательства матери девочки, которая не знала о происходящем в ее семье.

Однако присяжные вынесли обвинительный вердикт. В качестве свидетеля выступил брат жертвы, которому было восемь лет. Школьник рассказал, что видел, как Джелани приставал к его сестре, когда они были полураздеты.

Мужчина признал свою вину в содеянном, но считает наказание чрезмерным и намерен оспаривать вердикт.

Фигурант уголовного дела признался, что у него были большие проблемы с алкоголем.

Ники Минаж проигнорировала судебное заседание, звезда не пришла поддержать родственника. При этом она не свидетельствовала против него, хотя заявляла, что будет это делать. Юрист зачитал письмо артистки, которая назвала Джелани "самым терпеливым, нежным, искренним, самоотверженным человеком, которого она знает". 

Звезда отдалилась от брата, узнав о содеянном. Но ее избранником стал Кеннет Петти, который провел в местах лишения свободы 11 лет за аналогичное преступление. Мужчина отбыл наказание за изнасилование 16-летней девочки в Квинсе в 1995 году. Он также был осужден за непредумышленное убийство в перестрелке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске

Аналитика

27.01.2020 16:16
Политкухня
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
От результата мартовских выборов зависит не только политическая ситуация в Приладожье, но и ее развитие в Карелии в целом.
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 7
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»