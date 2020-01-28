Брата Ники Минаж посадили на 25 лет за изнасилование ребенка

Джелани Мараж признан виновным в неоднократных изнасилованиях своей 11-летней падчерицы в 2015 году.

Брата известной американской певицы Ники Минаж приговорили к четверти века лишения свободы. Он будет отбывать срок в нью-йоркской тюрьме, пишет Cosmopolitan.

Мужчине предъявили обвинения еще в апреле 2016 года. Впервые он предстал перед судом в ноябре 2017 года. Адвокаты уверяли, что дело сфабриковано и является инструментом в схеме вымогательства матери девочки, которая не знала о происходящем в ее семье.

Однако присяжные вынесли обвинительный вердикт. В качестве свидетеля выступил брат жертвы, которому было восемь лет. Школьник рассказал, что видел, как Джелани приставал к его сестре, когда они были полураздеты.

Мужчина признал свою вину в содеянном, но считает наказание чрезмерным и намерен оспаривать вердикт.

Фигурант уголовного дела признался, что у него были большие проблемы с алкоголем.





Ники Минаж проигнорировала судебное заседание, звезда не пришла поддержать родственника. При этом она не свидетельствовала против него, хотя заявляла, что будет это делать. Юрист зачитал письмо артистки, которая назвала Джелани "самым терпеливым, нежным, искренним, самоотверженным человеком, которого она знает".

Звезда отдалилась от брата, узнав о содеянном. Но ее избранником стал Кеннет Петти, который провел в местах лишения свободы 11 лет за аналогичное преступление. Мужчина отбыл наказание за изнасилование 16-летней девочки в Квинсе в 1995 году. Он также был осужден за непредумышленное убийство в перестрелке.