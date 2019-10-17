Бразильский футболист сделал предложение модели из Петрозаводска в туалете

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Екатерина Дорожко, призналась, что форвард сделал ей предложение в туалете.
В своем Instagram Дорожко ответила на вопрос одного из пользователей, где футболист сделал ей предложение руки и сердца, пишет RT.
"В туалете. Серьезно", – написала Дорожко.
Несколько дней назад петрозаводчанка сопроводила одно из фото в соцсети фразой "муж".
Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".
О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche, а недавно порадовал модель щенком.
Ради Екатерины футболист бросил жену с тремя детьми.
В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.
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