Бразильский футболист сделал предложение модели из Петрозаводска в туалете

Екатерина Дорожко, призналась, что форвард сделал ей предложение в туалете.

В своем Instagram Дорожко ответила на вопрос одного из пользователей, где футболист сделал ей предложение руки и сердца, пишет RT.

"В туалете. Серьезно", – написала Дорожко.

Несколько дней назад петрозаводчанка сопроводила одно из фото в соцсети фразой "муж".

Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche, а недавно порадовал модель щенком.

Ради Екатерины футболист бросил жену с тремя детьми.

В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.