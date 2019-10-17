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Новости. Общество
15:46, 17 Октября 2019
фото: ©instagram.com/dorozhko/

Бразильский футболист сделал предложение модели из Петрозаводска в туалете

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Екатерина Дорожко, призналась, что форвард сделал ей предложение в туалете.

В своем Instagram Дорожко ответила на вопрос одного из пользователей, где футболист сделал ей предложение руки и сердца, пишет RT.

"В туалете. Серьезно", – написала Дорожко.

Несколько дней назад петрозаводчанка сопроводила одно из фото в соцсети фразой "муж".

 

Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche, а недавно порадовал модель щенком. 

Ради Екатерины футболист бросил жену с тремя детьми.

В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии. 

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Комментарии

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aspid
2019-10-17 17:10:57
Название новости как-будто с сайта brazzers videos...но правда у нас в стране много что, как-будто с этого умилительного сайта;)
Маша
2019-10-17 17:06:20
А где ещё с их уровнем предложение делать.... только в туалете, а разводиться будут у уролога?
кир
2019-10-17 16:54:37
Хоть один пример дайте с моделью. "Жили они долго и счастливо и умерли в один день". Не верю.
Писарев
2019-10-17 17:13:27
кир,
В мае 1998 года Синди Кроуфорд вышла замуж за Рэнди Гербера, бывшего манекенщика и владельца модных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
сын Пресли Гербер (родился 2 июля 1999 года)
дочь Кайя Гербер (родилась 3 сентября 2001 года).

В 2002 году после 16 месяцев знакомства Клаудия Шиффер вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссёра Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын — Каспар (30.01.2003), дочери — Клементина (09.11.2004) и Козима Вайолет Вон Драммонд.
кир
2019-10-17 17:34:52
Писарев, у Синди было два мужа, У Клаудии тоже два. Они все достаточно молодые и дай-то, бог, чтобы у них всё сложилось как мною отмечено.
новый
2019-10-17 16:09:09
Какая такая модель ? Раньше возле горбольницы в деревянном здании были кружки моделирования для пионеров. Там они машинки моделировали, аэропланы. И даже ракеты. А как можно девку смоделировать ? Где они расходные материалы берут ?
Гость
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