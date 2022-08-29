Бренди и сыр стали добычей магазинных воров в Карелии

В Кондопоге ведётся дознание по уголовным делам о кражах из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

В Кондопожском районе были возбуждены уголовные дела по статье «кража» в отношении двух горожан, в разное время совершивших набеги на магазины.

Так, недавно вернувшаяся из мест лишения свободы 40-летняя кондопожанка пронесла мимо кассы в одном из магазинов города товаров на сумму более 7 тысяч рублей. Женщина взяла несколько упаковок сыра и масла, которые затем продала.

А 33-летний кондопожанин незаметно вынес из магазина 2 бутылки бренди стоимостью 3 тысячи рублей, которые затем употребил по прямому назначению.

В настоящее время оба фигуранта дали признательные показания. Дознание по уголовным дела продолжается.