Бродячие собаки из России атаковали Финляндию

По Иматре бегают стаи бродячих собак из России.

В полицию Юго-Восточной Финляндии в течение всего февраля поступали сообщения о стаях бродячих собак на улицах приграничного города Иматра. По данным полиции, в стаях обычно насчитывается примерно 7-8 особей. Сегодня утром полицейский патруль столкнулся со стаей из трех собак, пишет служба новостей Yle.

До сих пор животные не представляли угрозы для безопасности людей или их питомцев, однако, по словам полиции, они могут вести себя крайне непредсказуемо. Предполагается, что собаки не местные, а родом из России. Иматру отделяет от российского города Светогорска всего несколько километров.

Полиция призывает не паниковать при виде бродячих собак, а позвонить в экстренную службу. Скорее всего, стражи порядка будут отлавливать животных, после чего усыплять их. Высылать их на родину не имеет смысла, поскольку они с легкостью могут снова вернуться в Финляндию. Бродячие собаки из России могут быть переносчиками паразитов, глистов, блох и даже опасных болезней вроде африканской чумы свиней или бешенства.

В августе прошлого года ветеринар Пекка Сарканен объяснял в интервью Yle, что дикие собаки из России по характеру крайне агрессивны и ведут себя непредсказуемым образом. Он привел даже примеры, когда собаки прогрызали металлические прутья клетки, чтобы сбежать.