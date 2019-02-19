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Новости. Общество
10:58, 19 Февраля 2019
фото: Kalle Sch&#246;nberg / Yle

Бродячие собаки из России атаковали Финляндию

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По Иматре бегают стаи бродячих собак из России.

В полицию Юго-Восточной Финляндии в течение всего февраля поступали сообщения о стаях бродячих собак на улицах приграничного города Иматра. По данным полиции, в стаях обычно насчитывается примерно 7-8 особей. Сегодня утром полицейский патруль столкнулся со стаей из трех собак, пишет служба новостей Yle.

До сих пор животные не представляли угрозы для безопасности людей или их питомцев, однако, по словам полиции, они могут вести себя крайне непредсказуемо. Предполагается, что собаки не местные, а родом из России. Иматру отделяет от российского города Светогорска всего несколько километров.

Полиция призывает не паниковать при виде бродячих собак, а позвонить в экстренную службу. Скорее всего, стражи порядка будут отлавливать животных, после чего усыплять их. Высылать их на родину не имеет смысла, поскольку они с легкостью могут снова вернуться в Финляндию. Бродячие собаки из России могут быть переносчиками паразитов, глистов, блох и даже опасных болезней вроде африканской чумы свиней или бешенства.

В августе прошлого года ветеринар Пекка Сарканен объяснял в интервью Yle, что дикие собаки из России по характеру крайне агрессивны и ведут себя непредсказуемым образом. Он привел даже примеры, когда собаки прогрызали металлические прутья клетки, чтобы сбежать.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-02-19 12:25:26
Вежливые собаки!
Проведут референдум и ага...
А если серьезно, то никогда не поверю в организованный "исход" собак. Нет у них Моисея - организатора. Значит финны тупо наблюдали на появление все большего количества бродячих собак, пока это не привело к проблемам. Но виноваты соседи, конечно!
Неравнодушный
2019-02-19 12:09:41
Ничего, привыкли к сытости и сухости, пусть помучатся немного. Летом ещё комаров зашлём на их территорию, особо озлобленных невыносимыми условиями существования.
Беня
2019-02-19 11:49:47
Это новейшие генно-инженерные боевые зоошпиёны-диверсанты. Сеют глистов, блох и вирус бешенства по просвещенной Эуропе. Прогрызают железные клетки и бетонные стены, по команде из космоса со спутника-шпиёна могут начать неконтролируемо размножаться, пожирая просвещенных эуропейцев :) :) :)
Горожанин
2019-02-19 12:08:52
Беня, там еще боевые коты подтянутся, специализирующиеся на неконтролируемом размножении.
кир
2019-02-19 11:19:18
Чудное время. Запад тоже перестраиваться должен, а не хочет как и мы. Находят виновной во всех бедах Россию. А вы, естественно, им подпеваете разными голосами.
zanoza
2019-02-19 11:04:25
Даже собаки мигрируют , что уж о людях говорить :)
Всеволод Иванович
2019-02-19 11:02:24
Во как ,даже собаки бегут из страны, а то что агрессивные, это не удивительно, а может это "агенты "???
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