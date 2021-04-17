Бродячие собаки загрызли 4-летнего мальчика, игравшего во дворе

В Башкирии бродячие собаки загрызли четырехлетнего ребенка, когда он играл возле дома, сообщили РИА-Новости в прокуратуре республики.

Инцидент произошел в субботу утром в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

В Следственном комитете России по Башкирии заявили, что в момент нападения ребенок катался на велосипеде.

На место инцидента выехал учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов.

"Прокуратура поверит исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных", - отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры оценят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщают РИА-Новости.