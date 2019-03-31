Бродячие собаки запугали жителей Кеми

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В Карелии жители Кеми пожаловались на стаю бродячих собак, которые набрасываются на них.
В паблике "Подслушано/Кемь" местные жители сообщили, что на улице Каменева, около котельной живет целая стая голодных, злых собак возле помойки.
"Их постоянно подкармливают одни и те же женщины! Вроде взрослые люди, ну как вы не понимаете, - пишут горожане, - что выносить мусор ходят пожилые люди, дети и т.д. Вечером страшно мимо пройти, эти оглоеды набрасываются! Если вам так не безразлична их судьба и вам так жалко их, возьмите их к себе домой и кормите на здоровье".
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