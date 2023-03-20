Брошенное здание туристической базы выгорело на севере Карелии (ФОТО)

Пожар в неэксплуатируемом здании в Беломорске произошел днем 20 марта.
В понедельник, 20 марта, в 17.40 пожарным Беломорска поступило сообщение о возгорании бывшей турбазы по адресу улица Ломоносова, 21.
Об этом говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району».
«Здание заброшено и имеет большую площадь 12х50 метров, - говорится в сообщении. - Всего с огнем боролись восемь человек личного состава на двух автоцистернах. В результате пожара здание повреждено на площади 250 квадратных метров».
Пострадавших нет, сообщили спасатели.
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