«Буханка хлеба подорожала на 20 процентов»: Зюганов заявил о необходимости госрегулирования цен на продукты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости.

Об этом политик написал в соцсетях.

© Антон Новодережкин/ТАСС; пресс-служба КПРФ

«В России продолжает дорожать хлеб. Стоимость буханки с начала года выросла на 20%. При этом, по мнению специалистов, в ближайшем будущем ценник увеличится еще на 25%. И этот прогноз считается оптимистичным.

Абсолютно недопустимая ситуация! Особенно, когда на фоне роста цен на хлеб на внутреннем рынке происходит увеличение экспорта зерна.

В который раз вынужден говорить о необходимости введения государственного регулирования цен. Особенно на товары первой необходимости. На «невидимую руку» рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит! Пора государству заняться регулированием и нести за это ответственность!», - заявил Геннадий Зюганов.