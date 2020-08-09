"Буханки" 10-летней давности подарили охотинспекторам Карелии

Как отметил глава Минприроды Карелии, 70% врученных машин было закуплено еще в 2009.

В пятницу, 7 августа, министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин вручил ключи от машин УАЗ охотинспекторам районов.

Машины отправились в Калевальский, Костомукшский, Пряжинский, Сортавальский районы, сообщается в паблике Минприроды.

Из регионального бюджета было выделено 4,5 млн руб на обновление автопарка машин охотинспекторов. В рамках выделенного финансирования в этом году также планируется приобрести две машины Chevrolet Niva.

"70% машин было закуплено еще в 2009, безусловно есть износ, поэтапно планируем продолжить закупки новой техники", – отметил Алексей Щепин.