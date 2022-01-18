Бухгалтер организации в Карелии подменила счета, чтобы получить чужую зарплату в 82 тысячи рублей

В Костомукше осудили бухгалтера за покушение на мошенничество с использованием служебного положения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что летом 2021 года жительница Костомукши – бывший бухгалтерский работник, начисляя зарплату работникам организации, подменила в реестре платежей номер банковского счета одного из сотрудников на свой. Однако преступный умысел на хищение 82 тысяч рублей довести до конца ей не удалось, так как подмена счета была выявлена работниками расчетного отдела учреждения.

В ходе предварительного и судебного следствия женщина полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном.

Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.