Буйный посетитель кафе в Карелии "пустился в бега"

Житель Медвежьегорска вел себя агрессивно в кафе и пытался спастись бегством, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Утром 30 мая сотрудники вневедомственной охраны приехали в кафе на ул. Артемьева, чтобы успокоить агрессивного посетителя.

Работница кафе пояснила прибывшим на место росгвардейцам, что изрядно подвыпивший мужчина ругался нецензурной бранью, приставал к посетителям кафе, провоцируя их на конфликты, вёл себя агрессивно.



Увидев сотрудников вневедомственной охраны, правонарушитель пытался скрыться бегством. Росгвардейцы догнали мужчину, когда тот уже начал садиться в маршрутное такси. Утихомирить буйного гостя из Петрозаводска получилось только при помощи наручников.

Мужчину передали полиции.



