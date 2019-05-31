Буйный посетитель кафе в Карелии "пустился в бега"

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Житель Медвежьегорска вел себя агрессивно в кафе и пытался спастись бегством, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Утром 30 мая сотрудники вневедомственной охраны приехали в кафе на ул. Артемьева, чтобы успокоить агрессивного посетителя.
Работница кафе пояснила прибывшим на место росгвардейцам, что изрядно подвыпивший мужчина ругался нецензурной бранью, приставал к посетителям кафе, провоцируя их на конфликты, вёл себя агрессивно.
Увидев сотрудников вневедомственной охраны, правонарушитель пытался скрыться бегством. Росгвардейцы догнали мужчину, когда тот уже начал садиться в маршрутное такси. Утихомирить буйного гостя из Петрозаводска получилось только при помощи наручников.
Мужчину передали полиции.
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