Бум ипотечного кредитования произошел в Карелии в 2020 году

Банки в Карелии за 11 месяцев 2020 года предоставили заемщикам 7,7 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма выданных кредитов составила 15,3 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национального банка по Республике Карелия.

Увеличение количества выданных кредитов не привело к ухудшению показателей по погашению займов. По состоянию на 1 декабря 2020 года доля просроченной задолженности составила 0,4%.

Ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям Карелии - одна из самых низких в Северо-Западном федеральном округе.

Под какие проценты выдают кредиты жителям республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".