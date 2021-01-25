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Бум ипотечного кредитования произошел в Карелии в 2020 году

Новости. Экономика
11:41, 26 Января 2021
фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Банки в Карелии за 11 месяцев 2020 года предоставили заемщикам 7,7 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма выданных кредитов составила 15,3 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национального банка по Республике Карелия.

Увеличение количества выданных кредитов не привело к ухудшению показателей по погашению займов. По состоянию на 1 декабря 2020 года доля просроченной задолженности составила 0,4%.

Ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям Карелии - одна из самых низких в Северо-Западном федеральном округе.

Под какие проценты выдают кредиты жителям республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-01-26 12:32:27
Ипотечный бум в 2020 г. произошёл повсеместно в России, ведь обвал рубля заставил россиян изымать деньги со счетов банка и вкладывать их в недвижимость.
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