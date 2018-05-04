Бургеры и другой фастфуд признали противозачаточными средствами

Частое употребление вредной пищи не только вызывает ожирение, но и мешает зачатию ребёнка.

Генетики и биологи из Университета Аделаиды на примере женщин, употребляющих большое количество фастфуда, выяснили, что "бомбардировка" калориями мешает любителям вкусной, но не вполне здоровой пищи забеременеть. Состав продуктов фастфуда снижает фертильность организма и фактически стерилизует его на какое-то время, пишет life.

При этом долговременное употребление таких продуктов в пищу значительно повышает риск бесплодия — с 8 до 16%. Учёные из Университета Аделаиды уверены, что возможность забеременеть, сохранить, выносить и родить здорового ребёнка у женщин напрямую зависит от питания, и фастфуд в случае желания иметь детей нужно исключить из рациона совсем.

Наилучшее качество беременности, по словам учёных, обеспечивают чистая вода, рыба, свежие овощи и фрукты. Такая диета за год-полтора до зачатия ребёнка позволяет обеспечить наилучшее состояние организма и повышает способность женщин к зачатию.