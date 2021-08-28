Бутылка вина за 200 рублей подвела жительницу Карелии под уголовную статью

Не вытерпев до приезда полицейских, жительница Олонецкого района выпила содержимое украденной бутылки, сообщили в МВД Карелии.

Информация о грабеже поступила в полицию Олонецкого района 24 августа. Из сетевого магазина злоумышленница вынесла бутылку вина стоимостью 200 рублей. О случившемся в полицию сообщили работники торговой точки.

Участковый восстановил картину произошедшего. В торговый зал зашла женщина, взяла с витрины алкоголь и, не оплатив товар, выбежала на улицу. Однако скрыться злоумышленнице не удалось. Продавцы догнали грабительницу на улице и вместе с ней вернулись в магазин, где до приезда правоохранителей женщина успела употребить алкоголь.

По статье «грабеж» возбуждено уголовное дело. Фигурантка — 29-летняя местная жительница — дала признательные показания. Любительница недорогого алкоголя может лишиться свободы на срок до 4 лет.