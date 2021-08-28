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Бутылка вина за 200 рублей подвела жительницу Карелии под уголовную статью

Новости. Криминал
16:55, 31 Августа 2021
фото: © Максим Николаев / ТАСС

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Не вытерпев до приезда полицейских, жительница Олонецкого района выпила содержимое украденной бутылки, сообщили в МВД Карелии.

Информация о грабеже поступила в полицию Олонецкого района 24 августа. Из сетевого магазина злоумышленница вынесла бутылку вина стоимостью 200 рублей. О случившемся в полицию сообщили работники торговой точки.

Участковый восстановил картину произошедшего. В торговый зал зашла женщина, взяла с витрины алкоголь и, не оплатив товар, выбежала на улицу. Однако скрыться злоумышленнице не удалось. Продавцы догнали грабительницу на улице и вместе с ней вернулись в магазин, где до приезда правоохранителей женщина успела употребить алкоголь.

По статье «грабеж» возбуждено уголовное дело. Фигурантка — 29-летняя местная жительница — дала признательные показания. Любительница недорогого алкоголя может лишиться свободы на срок до 4 лет.

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Комментарии

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Knower
2021-08-31 18:02:40
Помню давно было, что до 1000 рублей это административка. Что-то поменялось?
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