Бутылки для антисептиков будут запрещены – бизнесу в Карелии предъявили новые требования

С 10 сентября начнут действовать новые требования, как должны быть оборудованы места для обработки рук в организациях торговли, общественного питания и других местах скопления людей.

Разъяснения на этот счет подготовило министерство экономического развития Карелии.

"По новым правилам нельзя разместить в помещении антисептик в обычной бутылке, для этих целей должны быть установлены стационарные диспенсеры (дозаторы) или мобильные стойки с диспенсером (дозатором) устанавливать с обязательным указанием состава обеззараживающей жидкости. Введение таких санитарных правил позволило увеличить максимально возможную численность посетителей в общественных местах", - пояснили в министерстве.

Власти Карелии будут компенсировать часть затрат бизнеса на установку стационарных дозаторов. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".