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Бутылки для антисептиков будут запрещены – бизнесу в Карелии предъявили новые требования

Новости. Общество
11:04, 09 Сентября 2020
фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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С 10 сентября начнут действовать новые требования, как должны быть оборудованы места для обработки рук в организациях торговли, общественного питания и других местах скопления людей.

Разъяснения на этот счет подготовило министерство экономического развития Карелии. 

"По новым правилам нельзя разместить в помещении антисептик в обычной бутылке, для этих целей должны быть установлены стационарные диспенсеры (дозаторы) или мобильные стойки с диспенсером (дозатором) устанавливать с обязательным указанием состава обеззараживающей жидкости. Введение таких санитарных правил позволило увеличить максимально возможную численность посетителей в общественных местах", - пояснили в министерстве.

Власти Карелии будут компенсировать часть затрат бизнеса на установку стационарных дозаторов.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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