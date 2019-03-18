Бузовой вынесли неутешительный диагноз

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Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина "Лучше всех", сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.
Миша Мараков, который собирается стать врачом, вынес вердикты Ольге Бузовой и Ивану Урганту. Его заявления насмешили гостей телешоу и ведущего программы, пишет издание "Дни.ру".
Малыш посмотрел на фото Бузовой и озвучил неутешительный диагноз: "У нее мозги болят, ничего не может придумать!".
А Урганту он порекомендовал сделать пересадку конечностей, чтобы избавиться от судорог и боли в костях. Поводом стал танцевальный номер артиста.
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