Бузовой вынесли неутешительный диагноз

Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина "Лучше всех", сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.

Миша Мараков, который собирается стать врачом, вынес вердикты Ольге Бузовой и Ивану Урганту. Его заявления насмешили гостей телешоу и ведущего программы, пишет издание "Дни.ру".

Малыш посмотрел на фото Бузовой и озвучил неутешительный диагноз: "У нее мозги болят, ничего не может придумать!".

А Урганту он порекомендовал сделать пересадку конечностей, чтобы избавиться от судорог и боли в костях. Поводом стал танцевальный номер артиста.