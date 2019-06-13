"Быть беременной в глубинке Карелии – смертельный риск"

Очередная беременная жительница Питкярантского района, где закрыли родильное отделение в ЦРБ, оказалась в опасной ситуации, так как не могла вовремя получить профессиональную врачебную помощь.

После закрытия родильного отделения в Питкярантской ЦРБ беременные местные женщины раз от раза попадают в опасные ситуации, когда из-за отсутствия профессиональной медицинской помощи могут потерять ребенка. Так, в паблике "Нетипичная Питкяранта" опубликована история местной жительницы, находящейся на 34 неделе беременности, которую возили несколько часов по больницам, пытаясь найти врача, имеющего возможность ей помочь.

"Женщина на 34 неделе беременности. Так как была угроза выкидыша на четвертом месяце, ей в Петрозаводске провели терапию, чтоб она всё -таки доносила ребенка до нужного срока, - сообщается в паблике. - Приезжает она от бабушки, выходит из машины и обнаруживает на сиденье мокрое пятно. 34 недели - срок очень ранний для рождения. Соответственно, сразу вызвали скорую. Скорая отвозит ее к нам в больницу, Питкярантскую ЦРБ. И тут обнаруживается, что у них нет даже теста для определения вод. Ее, бедную, отправляют в Сортавала, чтоб сделали тест там. Она едет на скорой туда ровно 1 час. На трассе до Сортавала дикие ремонтные работы, с "пробками" из машин… В довершение она узнает, что у вертолета, который есть, нет топлива и денег на топливо тоже нет".

"Как вообще такое возможно!? Оптимизаторы! Просто скотство! И еще пытаются рассказывать о ценности материнства! Это смертельный риск - быть беременной в этом городе!" – возмущены местные жители.

Женщине, по информации паблика, повезло, опасения, к счастью, не подтвердились. Но из-за выматывающей поездки до Сортавала, состояние немного ухудшилось, и ее положили на сохранение.

"Всего лишь из-за отсутствия теста ей пришлось не только пережить стрессовую поездку, но и лечь на сохранение в другом городе, хотя в Питкярантской ЦРБ есть палата для этого, - возмущены местные активисты, - но самое интересное, что с 24 июня в Сортавала закрывают родильное отделение на проветривание и питкярантских медиков предупреждали, чтоб не направляли к ним беременных. А это значит, что в подобном случае женщине грозит трехчасовая поездка в Петрозаводск! Или 20 минутный перелет, если топливо, конечно, будет. Но и это еще не все! Сейчас в сортавальской больнице ситуация с подобными случаями складывается так, что роды там примут, но сразу мать и новорожденного отправят в Петрозаводск, т.к. в этой больнице нет даже кувеза для недоношенных новорожденных детей! Не говоря уж о неонатальной бригаде, которой нет и в Питкярантской больнице. У нас вообще с врачами какая-то до сих пор беда. Однако кувез в родблоке у нас есть".

На фото - отремонтированный и законсервированный родзал с аппаратурой в родблоке при хирургическом отделении в Питкярантской ЦРБ, где могут принять только экстренные роды, потому что нет врачей.



источник фото vk.com/netipovapyatka