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Новости. Общество
09:31, 13 Июня 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

"Быть беременной в глубинке Карелии – смертельный риск"

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Очередная беременная жительница Питкярантского района, где закрыли родильное отделение в ЦРБ, оказалась в опасной ситуации, так как не могла вовремя получить профессиональную врачебную помощь.

После закрытия родильного отделения в Питкярантской ЦРБ беременные местные женщины раз от раза попадают в опасные ситуации, когда из-за отсутствия профессиональной медицинской помощи могут потерять ребенка. Так, в паблике "Нетипичная Питкяранта" опубликована история местной жительницы, находящейся на 34 неделе беременности, которую возили несколько часов по больницам, пытаясь найти врача, имеющего возможность ей помочь.

"Женщина на 34 неделе беременности. Так как была угроза выкидыша на четвертом месяце, ей в Петрозаводске провели терапию, чтоб она всё -таки доносила ребенка до нужного срока, - сообщается в паблике. - Приезжает она от бабушки, выходит из машины и обнаруживает на сиденье мокрое пятно. 34 недели - срок очень ранний для рождения. Соответственно, сразу вызвали скорую. Скорая отвозит ее к нам в больницу, Питкярантскую ЦРБ. И тут обнаруживается, что у них нет даже теста для определения вод. Ее, бедную, отправляют в Сортавала, чтоб сделали тест там. Она едет на скорой туда ровно 1 час. На трассе до Сортавала дикие ремонтные работы, с "пробками" из машин… В довершение она узнает, что у вертолета, который есть, нет топлива и денег на топливо тоже нет".

"Как вообще такое возможно!? Оптимизаторы! Просто скотство! И еще пытаются рассказывать о ценности материнства! Это смертельный риск - быть беременной в этом городе!" – возмущены местные жители.

Женщине, по информации паблика, повезло, опасения, к счастью, не подтвердились. Но из-за выматывающей поездки до Сортавала, состояние немного ухудшилось, и ее положили на сохранение.

"Всего лишь из-за отсутствия теста ей пришлось не только пережить стрессовую поездку, но и лечь на сохранение в другом городе, хотя в Питкярантской ЦРБ есть палата для этого, - возмущены местные активисты, - но самое интересное, что с 24 июня в Сортавала закрывают родильное отделение на проветривание и питкярантских медиков предупреждали, чтоб не направляли к ним беременных. А это значит, что в подобном случае женщине грозит трехчасовая поездка в Петрозаводск! Или 20 минутный перелет, если топливо, конечно, будет. Но и это еще не все! Сейчас в сортавальской больнице ситуация с подобными случаями складывается так, что роды там примут, но сразу мать и новорожденного отправят в Петрозаводск, т.к. в этой больнице нет даже кувеза для недоношенных новорожденных детей! Не говоря уж о неонатальной бригаде, которой нет и в Питкярантской больнице. У нас вообще с врачами какая-то до сих пор беда. Однако кувез в родблоке у нас есть".

На фото - отремонтированный и законсервированный родзал с аппаратурой в родблоке при хирургическом отделении в Питкярантской ЦРБ, где могут принять только экстренные роды, потому что нет врачей.


источник фото vk.com/netipovapyatka

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-06-13 11:53:02
У Питкярантских мамочек очередной овуляционный токсикоз. От безделья маются. Зимой на сугробах узоры разводили, а летом никто не замечают ихние писульки. Займитесь уже делом, трудитесь на благо общества хотя бы уборщицами в школе. Хватит уже размножаться и нищебродов себе подобных плодить.
Изя
2019-06-13 11:02:55
Американец, Кто же им верит . пиндосам -едросам ? Посмотри их выступления на экономическом форуме в Питере , жуть , хуже врагов для России не найти . Президент одно , а эти пиндосы совсем другое лепят . Пятая колонна .(((((((((( :)
Американец
2019-06-13 10:51:54
продолжаем далее верить едросам, Наибуллиной, Кудрину, Голиковой, Медведеву, Орешкину... они все под нож пускают, америка для них мать родная
Мизантроп
2019-06-13 11:09:46
Американец, Вы, уважаемый, только что, коряво правда, практически повторили ленинскую мысль про объективные и субъективные условия создания революционной ситуации. Естественно, сегодня пока нет ни тех, ни других. Ни доведенного до последней крайности пролетариата, ни его, пролетариата классового сознания, ни классовых профсоюзов, ни пролетарской революционной партии, ни рабочих советов. Причем, возникать это всё будет именно в указанном порядке и никак не по другому. И я ни в коем разе не утверждаю, что тот самый подавляющий перевес сил революции случится в ближайшие годы. Но и особо горевать не стоит. Все-таки объективный ход истории никто отменить не в силах.

dgin
2019-06-13 10:28:58
Дооптимизировались , до ручки .
Мизантроп
2019-06-13 10:39:08
dgin, У оккупационной власти на школы и больницы никаких ресурсов не хватает, зато отсыпать в карман Усманову - пажалуйста, освободить от налогов Роттенбергов - всегда пажалуйста, это так по-рыночному, ага. Очень удобно всяким мерзавцам прикрывать закрытие школ и больниц "невидимой рукой рынка". Зато храмы растут как грибы, за бюджетные деньги - это рынок вполне позволяет, да.
Мизантроп
2019-06-13 10:21:55
Продолжайте таскаться по выборам, дбл блд!
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