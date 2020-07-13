Бытовка сгорела на берегу озера в Карелии (ФОТО)

В деревне Интерпоселок Олонецкого района ночью сгорела бытовка лесозаготовителей, сообщили отделении пожарных спасателей по Олонецкому району.

Как сообщается в паблике пожарных спасателей по Олонецкому району, 14 июля в 00.02 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в деревне Интерпоселок в бытовке на берегу озера Важозеро произошел пожар.

Для ликвидации пожара привлекались одна автоцистерна и два человека личного состава пожарной части по охране села Коткозеро, добровольная пожарная дружина Интерпоселка. В 00.21 минуту пожар был ликвидирован. Строение спасти не удалось.

Причины возгорания выясняются. Погибших и пострадавших нет.