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Бытовка сгорела на берегу озера в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:39, 14 Июля 2020
фото: © паблик вконтакте "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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В деревне Интерпоселок Олонецкого района ночью сгорела бытовка лесозаготовителей, сообщили отделении пожарных спасателей по Олонецкому району.

Как сообщается в паблике пожарных спасателей по Олонецкому району, 14 июля в 00.02 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в деревне Интерпоселок в бытовке на берегу озера Важозеро произошел пожар.

Для ликвидации пожара привлекались одна автоцистерна и два человека личного состава пожарной части по охране села Коткозеро, добровольная пожарная дружина Интерпоселка. В 00.21 минуту пожар был ликвидирован. Строение спасти не удалось.

Причины возгорания выясняются. Погибших и пострадавших нет.

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