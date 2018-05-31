Бывшая правительственная дача выставлена на продажу в Карелии

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Фонд госимущества Карелии объявил о проведении аукциона по продаже очередной бывшей дачи карельских чиновников в Шуйской Чупе.
На торги выставлено здание общей площадью 96 кв. метров.
Дача представляет собой одноэтажный сборно-щитовой дом с шиферной крышей и печным отоплением.
В состав лота включен земельный участок 16 соток.
Какова начальная цена, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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