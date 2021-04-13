Бывшего федерального инспектора по Карелии осудили за госизмену

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15:06, 14 Апреля 2021
фото: Официальный сайт УФО/uralfo.gov.ru
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Экс-помощнику полпреда президента в УФО Александру Воробьеву дали 12,5 лет за госизмену

Мосгорсуд назначил 12,5 лет колонии строгого режима бывшему помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву за государственную измену. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба Мосгорсуда во вторник.

Воробьев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. Процесс в отношении Воробьева прошел в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены.

По приговору Воробьев также лишен классного чина "действительный государственный советник РФ 3 класса".

В ходе прений сторон, уточнили в Мосгорсуде, гособвинение просило назначить Воробьеву 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом.

39-летний Воробьев был арестован 5 июля 2019 года. О его задержании сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, однако фабулу дела следствие не комментировало.

В период с 2000 по 2005 годы Воробьев работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006-2008 годы занимал должности в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Карелии. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.
9 ноября Цуканов был освобожден от должности, его сменил бывший глава Минстроя Владимир Якушев. 17 ноября "Ростелеком" сообщил, что Цуканов стал старшим вице-президентом компании по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-14 15:17:24
Хде визги местечковых иноагентов ?
Изя
2021-04-14 15:10:53
Во как ))) Карелия кузнеца кадров для СИЗО УФСИН . Кто следующий . Давно не было арестов , камеры простаивают ))) :)
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