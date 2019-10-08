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Новости. Общество
14:54, 08 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

Бывшего руководителя управления потребительского рынка Петрозаводска "прокляли аллахом"

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Уличная торговка потребовала в суде вернуть ей товар, увезенный городскими властями на свалку.

Суд Петрозаводска рассмотрел 7 октября иск жительницы карельской столицы Зайнаб Абакаровой к бывшему руководителю управления потребительского рынка городской администрации Надежде Курбатовой, которая в недавнем прошлом отвечала в мэрии за борьбу с незаконной торговлей. Собственно, эта борьба и оказалась причиной иска госпожи Абакаровой, которая считает себя пострадавшей от рейда городских властей по пресечению несанкционированных торговых точек. Во время июньского рейда, который проводила экс-руководитель управления потребительского рынка вместе со своими подчиненными, сотрудники муниципального унитарного предприятия "Автоспецтранс" вывезли на свалку товар Абакаровой, и та потребовала от бывшей чиновницы его вернуть. Как утверждает пострадавшая, у нее забрали пуховые платки и шерстяные носки, которые она сама вязала, и теперь ей нечем заплатить за съем жилья.

Надежда Курбатова отказалась признать иск, подчеркнув, что действовала по закону. Во время рассмотрения дела бывшая чиновница сообщила суду, что когда сотрудники МУП "Автоспецранс" погрузили товар госпожи Абакаровой в мусорную машину, истица подошла к ней и "прокляла ее аллахом". "Бог вам судья!", – ответила на эти проклятья Курбатова.

Читайте подробнее в репортаже со слушания дела.              

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