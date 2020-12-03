Бывшему чиновнику мэрии Петрозаводска гособвинение попросило 12 лет колонии за взятки

Гособвинение попросило для обвиняемого в получении взяток экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка 12 лет колонии.

Напомним, что приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербурга, теперь уже бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии задержали в мае 2019 года.

Карельский Следком (расследовал это уголовное дело старший следователь по особо важным делам Александр Брюханов) обвиняет Виталия Рохманюка в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей столицы республики. По версии следствия, они захотели построить малоэтажные жилые дома на улице Академической и Фонтанном проезде в Петрозаводске. Для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих домов, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Между тем, вину в получении взяток сам он не признает.

Как стало известно нашему изданию, в пятницу, 4 декабря на судебном процессе под председательством судьи петрозаводского суда Екатерины Хомяковой Виталию Рохманюку будет предоставлено последнее слово.

Во вторник, 1 декабря гособвинитель, старший помощник прокурора города Юлия Железова попросила суд приговорить его к 12 годам колонии строгого режима и 3 миллионам рублей штрафа. Приговор Рохманюку будет вынесен, вероятно, до конца года.

Что касается заплативших взятку петрозаводчан, то, благодаря данной ими явке с повинной и сотрудничестве со следствием, они, согласно закону, освобождены от уголовной ответственности.