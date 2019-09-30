Бывших работников магазина осудили за присвоение денег

Новости по теме
Загрузка...
Бывшие директор и товаровед магазинов предстали перед судом, сообщили в прокуратуре Карелии.
Подсудимые, работавшие в разных магазинах одной и той же торговой сети, в течение нескольких месяцев незаконно производили возвраты в свою пользу денежных средств из кассовых терминалов.
В силу своего служебного положения они имели доступ к компьютерной программе контрольно-кассового аппарата, а также знали логин и пароль, при помощи которых производится возврат товара в магазин и возврат денежных средств покупателю.
Ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Суд назначил обоим подсудимым условное лишение свободы: бывшему товароведу – 1 год, экс-директору – 2 года.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
26.09.2019, 10:28
Аналитика
Сегодня 12:41
Капитал
События последних месяцев обострили проблему неравномерности экономической модернизации Карелии.
27.09.2019 12:16
27.09.2019 09:13
26.09.2019 11:19
26.09.2019 10:17
Чтиво
26.09.2019 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.09.2019 16:02
25.09.2019 11:34
24.09.2019 15:51
Медиа
Сегодня 10:07
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии