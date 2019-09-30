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Новости. Криминал
11:38, 30 Сентября 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Бывших работников магазина осудили за присвоение денег

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Бывшие директор и товаровед магазинов предстали перед судом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимые, работавшие в разных магазинах одной и той же торговой сети, в течение нескольких месяцев незаконно производили возвраты в свою пользу денежных средств из кассовых терминалов.

В силу своего служебного положения они имели доступ к компьютерной программе контрольно-кассового аппарата, а также знали логин и пароль, при помощи которых производится возврат товара в магазин и возврат денежных средств покупателю.

Ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Суд назначил обоим подсудимым условное лишение свободы: бывшему товароведу –  1 год, экс-директору – 2 года.

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Комментарии

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кир
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