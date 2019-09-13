Бывших руководителей предприятия "Медтехника" осудили за присвоение и растрату денег

Руководитель ГУП "Медтехника" вместе с главным бухгалтером присвоила более одного миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что руководитель предприятия совместно с главным бухгалтером присвоила более одного миллиона рублей путем обналичивания денег под видом оплаты по фиктивным договорам аренды медицинского оборудования. Кроме того, она при пособничестве директора местной компании совершила растрату более 65 тысяч рублей и покушение на растрату 440 тысяч рублей.

Последнее преступление не доведено до конца, поскольку противоправная деятельность обвиняемой была пресечена.

Бывший директор ГУП "Медтехника" возместила причиненный ущерб.

Суд назначил ей 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Экс-бухгалтер приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Их сообщник осужден на один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.