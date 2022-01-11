Бывший безработный из Карелии открыл мастерскую народно-художественных промыслов.

Суоярвский мастер Владимир Слесарев получил грант на поддержку предпринимательской инициативы и изготавливает сувенирную продукцию из дерева любой сложности – от магнитиков до картин.

В 2020 году Владимир обратился в центр занятости как безработный, представил свой бизнес-план и попросил поддержать предпринимательскую инициативу. Мастер, способный изготовить различные по сложности изделия из дерева, уже давно был известен не только в Суоярви. Пришло время расширяться и создавать собственное производство. В центре занятости в помощи Владимиру не отказали – предоставили грант. Покупка помещения под будущую мастерскую потребовала вложения и собственных средств – супруги Слесаревы получили компенсацию за две аварийные квартиры.

«Когда началась пандемия, нужно было что-то думать. Я ушел из дома культуры, где работал звукорежиссером. Обратился в центр занятости, получил 250 тысяч рублей на свою бизнес-идею по созданию мастерской. Это неплохое подспорье. Я открыл ИП, и сейчас я могу сидеть дома, а у меня на производстве 8 станков ЧПУ работают по программе, картины выжигают», – рассказал Владимир Слесарев.

Чтобы освоить все тонкости работы с деревом, у суоярвского мастера ушло немало лет. Первыми навыками он овладел в школе, где выпиливал ложки. Потом в училище осваивал деревообработку: на токарных станках делал вазы, подсвечники и другие нехитрые вещи. Но профессией это так и не стало – Владимир забыл о дереве на семь лет. Лишь когда стали появляться в продаже сувениры с символикой городов – магнитики – он вновь обратил внимание на деревянные изделия. Стал сам делать магнитики с символикой Суоярви.

«Покупал всякие заготовки и потихоньку доводил их до ума. Продажи пошли. Потом появились сувенирные кружки. Но техники, чтобы расширять ассортимент, у меня не было. Стал обращать внимание на оборудование, особенно с программным управлением. Потихоньку начал покупать мобильные станочки. Вскоре у меня появился друг Михаил Якубенко, который занимается карельской березой. Мы стали сотрудничать. Он научил меня, как работать с карельской березой, канадским орехом – дорогими материалами. Так постепенно мое хобби переросло в нечто большее, и зарплата звукорежиссера в Доме культуры стала меньше заработка от моего увлечения», – поделился мастер из Суоярви.

Сегодня создатель мастерской, где половина станков самодельные, работает один. Найти помощника ему не просто. Дерево – особый материал, со своей текстурой. Даже при работе с фанерой нужно знать много тонкостей: как правильно ее высушить и отшлифовать, чтобы картинка на ней была идеальная. А из карельской березы Слесарев все делает вручную.

«Карельская береза – материал жесткий. Он требует того, чтобы мастер думал, что с ней сделать. То ли бревно распилить на брелки и заработать, то ли сделать красивый сувенир, денег будет меньше, но имя твое будет громче», – смеется Владимир Слесарев.

Сделать имя громче мастеру из Суоярви помогает Центр «Мой бизнес», продвигая его продукцию. Владимир Слесарев участвует в его мероприятиях, учится, как продавать изделия, чем заинтересовать покупателя. Так, под Новый год он отложил все дорогие вещи, выставив на продажу различные фигурки.

«Сейчас нужно постоянно заниматься самообразованием, если ты хочешь развиваться. Но чем дальше, тем больше меня затягивает», –считает мастер.

Бывший безработный из Карелии открыл мастерскую народно-художественных промыслов.