Бывший эксперт Управления автодорог Карелии получил условный срок за взятки в полмиллиона рублей

Сегежский городской суд вынес приговор бывшему эксперту Управления автодорог Карелии за взятки от ООО "Ремстройкомплект".

Как сообщили в прокуратуре Карелии, Сегежский городской суд вынес приговор бывшему эксперту Управления автомобильных дорог Карелии, который контролировал состояние и качество ремонта в районе. Он признан виновным в получении взяток в крупном размере.

В суде было установлено, что чиновник два года назад неоднократно получал от представителей подрядной организации - ООО "Ремстройкомплект" взятки за оказание содействия в подписании приемочной документации по фактически невыполненным работам по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Сегежского района. Общий размер незаконно полученных им денежных средств составил более 500 тысяч рублей.

Как рассказали в прокуратуре, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение, согласно которому "активно содействовал не только установлению всех обстоятельств совершенного им преступления, но и изобличению в совершении аналогичных преступлений иных лиц из числа работников учреждения".

Учитывая характеризующие данные подсудимого, выполнение им обязательств досудебного соглашения, суд счел возможным назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, а также с дополнительным наказанием в виде штрафа в двукратном размере взятки.

Приговор не вступил в законную силу.