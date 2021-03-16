Бывший глава МВД Карелии Михаил Закомалдин ушел в отставку с должности главного федерального инспектора по Башкирии

Причиной этого, считают местные СМИ, стало то, что у Михаила Закомалдина "не сложились отношения с главой региона Радием Хабировым".

Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Закомалдин ушел в отставку. Об этом 11 марта сообщили многие региональные СМИ, в частности, сетевое издание "Proufu.ru" в публикации "Были контры с Хабировым: федеральный инспектор по Башкирии Закомалдин отправлен в отставку".

Напомним, что 55-летний уроженец Курганской области Михаил Закомалдин в августе 2007 года был назначен первым заместителем министра – начальником криминальной милиции МВД Карелии, тогда возглавляемого его старым сослуживцем Игорем Алешиным. А в мае 2009 года Закомалдин стал главой милиции нашей республики, сменив в этой должности назначенного тогда министром внутренних дел Башкирии Игоря Алешина. Когда же в 2011 году генерал-лейтенант полиции Алешин был назначен заместителем министра внутренних дел России, его креатура Закомалдин сменил Алешина в Уфе. Здесь, спустя три года, указом президента Закомалдину также было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

С 11 ноября 2016 года вышедший в отставку с должности главы МВД Башкирии Михаил Закомалдин был назначен главным федеральным инспектором по этой республике и занимал эту должность до 11 марта нынешнего года.

"С Михаилом Закомалдиным у Радия Хабирова отношения не сложились сразу, как только он пришел к власти в 2018 году, - пишет издание "Proufu.ru". – По мнению башкирских чиновников, Михаил Иванович неоднократно давал негативную характеристику нынешним властям республики, стараясь донести свою позицию федералам. Он тщательно инспектировал реализацию в регионе национальных проектов. Подготовленные отчеты с многочисленными нарушениями наверняка ложились и на стол президента".

Последней каплей, отмечает издание, "могла стать история с детскими садами. По нацпроекту "Демография" о них отчитались, как о сданных, однако по факту они не были введены в эксплуатацию…".

По информации названного издания, сменившего Закомалдина 45-летнего уроженца Уфы Алексея Касьянова "считают лояльным к Хабирову. Ранее он возглавлял Следственный комитет Башкирии, но в 2015 году, после проверки центрального аппарата СК РФ, покинул должность. Но ему сразу нашли место в Белом доме республики: сначала он являлся заместителем руководителя аппарата правительства РБ, затем стал главой регионального Совбеза".