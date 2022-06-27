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Бывший главный архитектор Петрозаводска, создавший район с цветными домами, устраивает персональную выставку

Новости. Культура
07:45, 06 Июля 2022
фото: Евгений Фролов / ВК

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Медиацентр «Vыход» приглашает на выставку известного петрозаводского архитектора Евгения Фролова.

Два летних месяца выставочного плана медиацентра «Vыход» отданы персональной выставке петрозаводского архитектора Евгения Фролова «АРТ/АРХ объект» (ассамбляж, фотография). Вернисаж состоится 7 июля в 17.00.

Как отмечается на сайте медиацентра, Евгений Фролов — человек в Карелии известный. После окончания Свердловского архитектурного института (1987) живет и работает в Петрозаводске, в 2014–2017 годах — главный архитектор Петрозаводска, с 2009-го — председатель Союза архитекторов Карелии. В его портфолио более 160 работ, многие работы архитектора знают все петрозаводчане без исключения: он автор многоквартирных жилых домов по улицам Варламова и Свердлова, красно-черных супрематистских пространств набережной Варкауса, кафе «Фьюжн» на Красноармейской.

Отмечается, что эта персональная выставка Евгения Фролова в медиацентре «Vыход» уже вторая. Первая, состоявшаяся в 2017 году, представляла графику: черно-белые листы на свободные темы, своего рода отображение творческих процессов, происходящих в закулисьях сознания художника.

«АРТ/АРХ объект», напротив, представляет автора как архитектора, но привычных для таких выставок стендов с архитектурными проектами зритель не увидит. Автор предъявляет визуальное искусство: арт-объекты и фотографию. Вторая персональная выставка Евгения Фролова состоит по большей части из объемных композиций, выполненных в различных материалах от цветной резины до полированного металла. Цветные фотографии зданий, построенных по проектам автора, и их архитектурных деталей, делают высказывание яснее.

Сам автор определяет свой новый выставочный проект как «желание показать что-то новое в симбиозе художественного и предметного творчества, новый подход в прочтении художественных (где-то даже философских) образов». Представленные работы — это своего рода поклон, дань уважения художникам и архитекторам, стоявшим у истоков русского авангарда: Кандинскому, Малевичу, Эль Лисицкому.

Можно сказать, что главный герой выставки — Петрозаводск, современный город, созданный архитектором Евгением Фроловым, который внимательные зрители, жители и гости столицы Карелии после знакомства с экспозицией увидят новыми глазами.

Выставка будет работать до 27 августа.

Напомним, в 2017 году Ирина Мирошник приняла решение сократить должность главного архитектора города, которую занимал Евгений Фролов.

 

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