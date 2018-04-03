Бывший министр МВД Карелии стал вице-президентом АФК "Система"

Экс-глава МВД Карелии Игорь Алешин вошел в правление АФК "Система".

Об этом сообщается на сайте корпорации. Игорь Алешин занял пост вице-президента АФК по безопасности.

Игорь Алешин окончил Омскую Высшую школу милиции МВД СССР по специальности "Правоведение" в 1987 году. С 2014 года по настоящее время занимает должность старшего вице-президента, руководителя службы безопасности в ПАО "МТС-Банк".

До прихода в "МТС-Банк" занимал различные должности в группе АФК "Система", в том числе работал вице-президентом по безопасности в ОАО "МТС" и ЗАО "Группа компаний "Медси".

В 2011-2012 годах занимал посты заместителя министра внутренних дел Российской Федерации, в 2008-2011 годах − министра внутренних дел по Республике Башкортостан, в 2006-2008 годах − министра внутренних дел по Республике Карелия.

С 1989 по 2006 год работал на различных должностях в УВД Омской области: в отделе уголовного розыска и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями, затем первым заместителем начальника, начальником криминальной милиции УВД Омский области.

Имеет государственные награды: медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За отличие в охране общественного порядка".