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Бывший муж Лолиты вновь стал бомжом

Новости. Общество
23:30, 22 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лолита через суд выписала бывшего супруга из своей квартиры.

Несмотря на то, что Лолита и Дмитрий Иванов расстались почти полтора года назад, все это время мужчина был зарегистрирован в квартире певицы. Та подала иск в суд, чтобы выписать бывшего мужа. И на днях тренер по сквошу, после завершения процедуры, официально стал бомжом, пишет "Стархит".

Похоже, в судебных разбирательствах между Лолитой и ее бывшим мужем наконец-то поставлена жирная точка. Пара распалась больше года назад, весной супруги официально развелись, однако, Дмитрий Иванов все это время был официально прописан в квартире певицы. Примечательно, что зарегистрировала она его там в марте 2012-го, а до этого гражданин Беларуси официально числился… бомжом. В документе так и указано: "без определенного места жительства".

Собственно, этот статус Дмитрий вернул себе на днях. Не дожидаясь удовлетворения иска Лолиты, которая долгое время просила его выписаться, он подал заявление и с 18 августа снова "гуляет сам по себе" — сейчас мужчина нигде официально не зарегистрирован. Адвокат Лолиты Сергей Жорин подтвердил "СтарХиту", что Иванов добровольно исполнил исковые требования.

Кстати, депортации на родину ему можно не опасаться — до женитьбы на Милявской Дмитрий успел обзавестись российским гражданством, связав себя узами брака с некой пенсионеркой.

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