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Бывший муж обокрал жительницу Карелии, пока она спала

Новости. Криминал
10:00, 09 Декабря 2021
фото: © goodhouse.ru

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В Кемском районе женщина осталась без золотых сережек после застолья с экс-супругом.

В полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница Кеми. Она сообщила, что у неё похитили золотые серьги. Причинённый ущерб, по словам потерпевшей, составил не менее 2 500 рублей.

Как выяснил участковый, пропажу украшения женщина обнаружила после застолья, участником которого также был и её 41-летний ранее судимый супруг.

Установлено, что именно он причастен к краже. По версии дознания, мужчина незаконно завладел серьгами, пока его жена спала, затем продал их. Подозреваемый дал признательные показания.

Теперь жителю Карелии предстоит ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело.  Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее подросток-рецидивист в Петрозаводске не устоял перед женской косметикой.

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Комментарии

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кир
2021-12-09 10:12:07
Бабы готовы спать с любым ничтожным мужичонкой - лишь бы был. :)
Изя
2021-12-09 11:11:56
кир, откуда это знаешь ???))) :)
кир
2021-12-09 13:06:06
Изя, кот подсказал, он правильно чувствует людей.)))
Гость
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