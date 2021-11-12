Бывший муж обокрал жительницу Карелии, пока она спала

В Кемском районе женщина осталась без золотых сережек после застолья с экс-супругом.

В полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница Кеми. Она сообщила, что у неё похитили золотые серьги. Причинённый ущерб, по словам потерпевшей, составил не менее 2 500 рублей.

Как выяснил участковый, пропажу украшения женщина обнаружила после застолья, участником которого также был и её 41-летний ранее судимый супруг.

Установлено, что именно он причастен к краже. По версии дознания, мужчина незаконно завладел серьгами, пока его жена спала, затем продал их. Подозреваемый дал признательные показания.

Теперь жителю Карелии предстоит ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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