Подросток-рецидивист в Петрозаводске не устоял перед женской косметикой

Ранее судимому юноше понадобились тушь и помада, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился представитель одного из магазинов города. Он сообщил, что неизвестный украл тушь, помаду и другую женскую косметику на общую сумму около 3 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен несовершеннолетний ранее судимый житель карельской столицы. Юноша дал признательные показания, рассказав, что вынес товары, спрятав их под куртку. В дальнейшем похищенное петрозаводчанин продал, а вырученные деньги потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание.