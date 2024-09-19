Бывший охотник на севере Карелии стал фигурантом уголовного дела за незаконное хранение пороха и патронов

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Летом этого года сотрудники уголовного розыска из полиции Калевальского района получили оперативную информацию о том, что местный 55-летний житель одной из деревень может быть причастен к противоправной деятельности.

По данным полицейских, он незаконно хранил вещества, запрещенные к гражданскому обороту. В ходе обследования его дома полицейские обнаружили 35 патронов к охотничьему гладкоствольному оружию и банку с сыпучим веществом.

Дальнейшая экспертиза показала, что это зерновой дымный порох - взрывчатое вещество метательного действия, изготовленное промышленным способом и пригодное к применению по прямому назначению.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что патроны и порох остались еще с тех времен, когда он занимался охотой и имел разрешение на хранение и ношение оружия. После того, как разрешение было аннулировано, он надеялся его восстановить, и не стал сдавать патроны и порох в правоохранительные органы.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Статья предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.