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Бывший пациент психдиспансера, устроивший смертельную поножовщину в Петербурге, пойман в Карелии

Новости. Криминал
07:25, 09 Апреля 2021
фото: Невские новости
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В Карелии задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух человек, в результате которого один из них скончался.

Предполагаемый виновник смертельной поножовщины на площади Победы в Санкт-Петербурге задержан в Республике Карелия. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на Следком.

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, который был ранее судим. 

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", задержанный ранее судимый мужчина прежде долгое время находился на лечении в психдиспансере. С апреля 2012 года он был отправлен в специальное учреждение с интенсивным наблюдением. Такое решение принял суд, отменив уголовную ответственность. Мера медицинского характера неоднократно продлевалась. В январе 2018 года мужчина завершил лечение в психдиспансере.

Днем 7 апреля  у гостиницы на площади Победы преступник ударил ножом 61-летнего мужчину и его 41-летнего сына, после чего скрылся на машине. В результате нападения сын скончался, а его отца госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был задержан вечером 7 апреля в Карелии.  Возбуждено уголовное дело по факту убийства, а также покушения на убийство двух лиц.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-04-09 08:59:54
Занозе теперь ограничения введут
кир
2021-04-09 08:22:43
Бестолочи. Всё толкуют о правах больных оффа и давидки.
David .
2021-04-09 08:34:21
кирка с биркой .Раненько тебя сегодня выпустила Наташка.
кир
2021-04-09 09:16:41
Davidка, всё не работаешь? Жизнь быстро пройдет.
кир
2021-04-09 09:52:12
Davidка, у тебя уже, - сказал кот.
David .
2021-04-09 09:33:20
у тебя уже :)
Off
2021-04-09 07:28:11
Пытался скрыться у кота..
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