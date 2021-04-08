Бывший пациент психдиспансера, устроивший смертельную поножовщину в Петербурге, пойман в Карелии

В Карелии задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух человек, в результате которого один из них скончался.

Предполагаемый виновник смертельной поножовщины на площади Победы в Санкт-Петербурге задержан в Республике Карелия. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на Следком.

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, который был ранее судим.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", задержанный ранее судимый мужчина прежде долгое время находился на лечении в психдиспансере. С апреля 2012 года он был отправлен в специальное учреждение с интенсивным наблюдением. Такое решение принял суд, отменив уголовную ответственность. Мера медицинского характера неоднократно продлевалась. В январе 2018 года мужчина завершил лечение в психдиспансере.

Днем 7 апреля у гостиницы на площади Победы преступник ударил ножом 61-летнего мужчину и его 41-летнего сына, после чего скрылся на машине. В результате нападения сын скончался, а его отца госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был задержан вечером 7 апреля в Карелии. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, а также покушения на убийство двух лиц.