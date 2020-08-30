Бывший прокурор Петрозаводска встала на защиту горожанина, избитого каратистом Кадашевым

Елена Аскерова стала адвокатом молодого петрозаводчанина, которого год назад избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев.

Дело молодого петрозаводчанина Андрея, которого избил Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.

История избиения произошла еще год назад – 14 июля 2019 года и попала на камеру наружного видеонаблюдения. Тогда в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер единоборств, спортсмен-каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина Андрея, сломав ему челюсть в трех местах.

Пока Андрей проходил лечение, ему стало известно, что Джаваншир Кадашев является профессиональным спортсменом, мастером единоборств, каратистом, и что у него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого осудили как участника другой драки.

"Я подумал, что такие спортсмены-профессионалы могут еще кого-нибудь покалечить, что они просто опасны для общества, и решил подать в суд на Джаваншира Кадашева, чтобы он ответил за свой поступок по закону".

Андрей написал заявление в полицию. Началось расследование, которое длилось почти год. За это время поменялось несколько дознавателей и следователей, в результате дело оказалось в суде.

Ранее адвокатом Андрея был Леонид Автухович, на сегодняшнем заседании суда стало известно о смене защитника – им стала бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова.

"Да, я защищаю Андрея, - сказала Елена Аскерова "Столице на Онего". - Считаю, что дело надо рассматривать по статье "хулиганство" - "д" часть 2 ст.112 УК РФ, а не по той, которая есть сейчас - ч.1 ст. 112 УК РФ. Но я вошла в процесс уже в завершающей стадии, поэтому, если 9 сентября судья вынесет приговор по статье ч.1 ст. 112 УК РФ, то мы будем оспаривать его".

Почему расследование длилось год и подробности истории читайте здесь.