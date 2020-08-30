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Бывший прокурор Петрозаводска встала на защиту горожанина, избитого каратистом Кадашевым

Новости. Общество
16:02, 31 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Елена Аскерова стала адвокатом молодого петрозаводчанина, которого год назад избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев.

Дело молодого петрозаводчанина Андрея, которого избил Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.

История избиения произошла еще год назад – 14 июля 2019 года и попала на камеру наружного видеонаблюдения. Тогда в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер единоборств, спортсмен-каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина Андрея, сломав ему челюсть в трех местах.

Пока Андрей проходил лечение, ему стало известно, что Джаваншир Кадашев является профессиональным спортсменом, мастером единоборств, каратистом, и что у него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого осудили как участника другой драки.

"Я подумал, что такие спортсмены-профессионалы могут еще кого-нибудь покалечить, что они просто опасны для общества, и решил подать в суд на Джаваншира Кадашева, чтобы он ответил за свой поступок по закону".

Андрей написал заявление в полицию. Началось расследование, которое длилось почти год. За это время поменялось несколько дознавателей и следователей, в результате дело оказалось в суде.

Ранее адвокатом Андрея был Леонид Автухович, на сегодняшнем заседании суда стало известно о смене защитника – им стала бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова.

"Да, я защищаю Андрея, - сказала Елена Аскерова "Столице на Онего". - Считаю, что дело надо рассматривать по статье "хулиганство" - "д" часть 2 ст.112 УК РФ, а не по той, которая есть сейчас - ч.1 ст. 112 УК РФ. Но я вошла в процесс уже в завершающей стадии, поэтому, если 9 сентября судья вынесет приговор по статье ч.1 ст. 112 УК РФ, то мы будем оспаривать его".

Почему расследование длилось год и подробности истории читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-31 16:46:14
Хде новокиры ,считающие себя властью ...почему не трясете плакатиками на мосту,протестуны петриотические ..
zanoza
2020-08-31 16:28:43
Очевидно без взяток не обошлось. Вот только совесть не купишь.
новый
2020-08-31 16:28:36
Хде либерашки с плакатиками ?
Гость
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