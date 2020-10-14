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Бывший руководитель Карелии недоволен нарушением масочного режима в республике

Новости. Политика
10:22, 15 Октября 2020
фото: © Заксобрание Карелии
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Депутат карельского парламента высказался за проведение проверок в общественных местах.

Октябрьское заседание парламента Карелии началось с выступления бывшего руководителя республики, депутата Виктора Степанова, который выразил возмущение тем, что в регионе не соблюдаются меры по предотвращению распространению коронавирусной инфекции. В частности, Степанов обратил внимание коллег на несоблюдение масочного режима в торговых центрах и других общественных местах.

Депутат предложил провести внеочередное заседание парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Виктор Степанов высказался также за проведение проверок соблюдения масочного режима в общественных местах.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии было выявлено рекордное число заразившихся коронавирусной инфекцией - 121 человек, один заболевший скончался.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-10-15 12:18:12
Правильно!!! С назначением комендантского часа, выписыванием аусвайсов и облавами. Также предлагаю нашивать знак о выявленном covid, в виде многоконечной звезды. Так победим!!!
Zim
2020-10-15 12:17:09
«В Москве разрешили проводить концерты и спектакли, но только с соблюдением ряда условий. В частности, посещать мероприятия можно только в защитных масках. В случае нарушения этих правил учреждениям культуры грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней». в Москве разрешили проводить концерты и спектакли, но только с соблюдением ряда условий. В частности, посещать мероприятия можно только в защитных масках. В случае нарушения этих правил учреждениям культуры грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней».
кир
2020-10-15 12:04:25
На Комсомольском проспекте есть помещение у радиомачты построенное лет двадцать назад как корреспондентский пункт ТАСС для его родственника. Так и не введенное в строй. А он тогда был главой.
Поэтому верить ему никак нельзя. Летом там лазают пацаны, могут сорваться и покалечиться. Надзорным органам наплевать. Пишу второй раз сюда. А воз и ныне там.
Театральный критик
2020-10-15 11:13:26
Бывшего в игнор. Надоел
Серж
2020-10-15 10:40:55
А народ не доволен бывшим руководителем Карелии и что с ней стало , не без его участия .
Гость
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