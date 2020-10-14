Бывший руководитель Карелии недоволен нарушением масочного режима в республике

Депутат карельского парламента высказался за проведение проверок в общественных местах.

Октябрьское заседание парламента Карелии началось с выступления бывшего руководителя республики, депутата Виктора Степанова, который выразил возмущение тем, что в регионе не соблюдаются меры по предотвращению распространению коронавирусной инфекции. В частности, Степанов обратил внимание коллег на несоблюдение масочного режима в торговых центрах и других общественных местах.

Депутат предложил провести внеочередное заседание парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Виктор Степанов высказался также за проведение проверок соблюдения масочного режима в общественных местах.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии было выявлено рекордное число заразившихся коронавирусной инфекцией - 121 человек, один заболевший скончался.