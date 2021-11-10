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Бывший судебный пристав в Карелии с нарушением устроился на работу

Новости. Общество
18:00, 10 Ноября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Руководитель организации в Питкярантском районе нарушила закон при трудоустройстве на работу бывшего судебного пристава, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Питкярантского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при приёме на работу бывших государственных служащих, в ходе которой было установлено, что директор организации, трудоустроив бывшего судебного пристава, своевременно не сообщила об этом предыдущему работодателю.

Между тем, Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавливает ограничения по трудоустройству для бывших государственных служащих, а также обязует работодателя в 10-дневный срок сообщать об этом по месту последнего места службы работника.

Прокуратура возбудила административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

Рассмотрев материалы, суд привлек руководителя организации к ответственности, назначив наказание в виде административного штрафа.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее карельская транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего.

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Комментарии

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ото
2021-11-10 19:23:59
Фигня, а не штраф. Увеличить его в сто раз для начала. А потом - посмотрим.
Mike
2021-11-10 18:39:02
Развелось их, как сами знаете кого, лезут везде и пристраиваются неплохо в конечном счете
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